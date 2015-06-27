حبيب ميرندا كير البليونير ينوي الزواج بماريا كاري

في الوقت الذي تحدّثت فيه بعض المواقع والصحف عن رغبة النجمة العالمية Mariah Carey في العودة إلى زوجها Nick cannon، ذكرت صحيفة الـDaily mail البريطانية أنها بدأت علاقة عاطفية جديدة مع الملياردير James Packer.

Packer الذي ارتبط منذ فترة بالعارضة الأسترالية Miranda Kerr، أمضى عطلة الأسبوع الماضي برفقة Carey وابنتها Monroe وبعض الأصدقاء، على متن يخته الخاصّ، في محيط ساحل مدينة "كان" الفرنسية.

ونشر الكثير من الصحف الأجنبية صور الرحلة، التي أمضى في أثنائها الثنائي لحظات رومانسية كحبيبين.

وقال أحد المقرّبين من James، رابع أغنى رجل في أستراليا، لصحيفة Daily mail إنّ علاقته بـ Mariah جدّية ولا تُشبه علاقاته السابقة مع الكثير من نجمات هوليوود، كما أنّه ينوي عرض الزواج عليها قريباً، حتى قبل طلاقها من زوجها ووالد طفليها Nick cannon.

يُشار إلى أنّ Mariah، التي قد تواجه مصيرWhitney Houston، أكدت في حديث سابق أنها لا تمانع إعطاء زوجها فرصة أخيرة، إذا رأت أنه يُبادلها الشعور نفسه.

هكذا تتخطى ماريا كاري أزمة طلاقها من نيك كانون