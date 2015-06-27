بالصور: تعرّفوا إلى كيت ميدلتون المراهقة

ممّا لا شكّ فيه أنّ الدوقة Kate Middleton باتت اليوم من أكثر شخصيّات العالم شهرة ونفوذاً.

Middleton البالغة من العمر 33 عاماً، التي أنجبت مؤخّراً طفلتها Charlotte، تشكّل رمزاً للتواضع والإنسانية والخير، بالرغم من زواجها بالأمير William.

وقد نشرت صحيفة People الأمريكية صوراً لـKate الطفلة، تعود إلى عام 1987، بعد عودتها مع عائلتها من الأردن إلى بيركشاير في بريطانيا، حيث كانت تقيم قبل الانتقال إلى قصر باكينغهام الملكي.

وتعود الصور الأخرى لـMiddleton إلى عام 2002، إلى يوم مشاركتها في عرض أزياء خيريّ بجامعة "سانت أندروز"، حيث تخرّجت فيها وحازت إجازة في تاريخ الفنّ عام 2005.

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