ضبط سائق بحوزته 30 طربة حشيش بقصد الإتجار بأسيوط

قام ضباط مباحث المخدرات بأسيوط من ضبط سائق وبحوزته 30 طربة حشيش داخل سيارته بقصد الاتجار.

> تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، اخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد قيام المدعو ع . ع . س – 37 سنة – سائق ومقيم التناغة الغربية ـ دائرة مركز ساحل سليم، بالاتجار في المواد المخدرة بمحل إقامته والقرى المجاورة.

> وعقب تقنين الإجراءات تم أعداد كمين بمعرفة ضباط الإدارة بمدخل قرية البلايزة ـ دائرة مركز ابوتيج، حيث تم ضبطه حال قيادة السيارة رقم 6358 ى . د . ج وبداخل صندوقها الخلفي عدد (30) طربة حشيش تزن حوالي 3 كيلو جرام وكذا مبلغ مالي (620) جنية وهاتف محمول.

> وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.