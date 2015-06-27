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ضبط سائق بحوزته 30 طربة حشيش بقصد الإتجار بأسيوط

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ضبط سائق بحوزته 30 طربة حشيش بقصد الإتجار بأسيوط ضبط سائق بحوزته 30 طربة حشيش بقصد الإتجار بأسيوط

27 يونيو 2015 | 6:00 مساءً

أرشيفية

قام ضباط مباحث المخدرات بأسيوط من ضبط سائق وبحوزته 30 طربة حشيش داخل سيارته بقصد الاتجار.
> تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، اخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد قيام المدعو ع . ع . س – 37 سنة – سائق ومقيم التناغة الغربية ـ  دائرة مركز ساحل سليم، بالاتجار في المواد المخدرة بمحل إقامته والقرى المجاورة.
> وعقب تقنين الإجراءات تم أعداد كمين بمعرفة ضباط الإدارة بمدخل قرية البلايزة ـ دائرة مركز ابوتيج، حيث تم ضبطه حال قيادة السيارة رقم 6358 ى . د . ج وبداخل صندوقها الخلفي عدد (30) طربة حشيش تزن حوالي 3 كيلو جرام وكذا مبلغ مالي (620) جنية وهاتف محمول.
> وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

2015-06-27

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