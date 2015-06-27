قام ضباط مباحث المخدرات بأسيوط من ضبط سائق وبحوزته 30 طربة حشيش داخل سيارته بقصد الاتجار.
> تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، اخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد قيام المدعو ع . ع . س – 37 سنة – سائق ومقيم التناغة الغربية ـ دائرة مركز ساحل سليم، بالاتجار في المواد المخدرة بمحل إقامته والقرى المجاورة.
> وعقب تقنين الإجراءات تم أعداد كمين بمعرفة ضباط الإدارة بمدخل قرية البلايزة ـ دائرة مركز ابوتيج، حيث تم ضبطه حال قيادة السيارة رقم 6358 ى . د . ج وبداخل صندوقها الخلفي عدد (30) طربة حشيش تزن حوالي 3 كيلو جرام وكذا مبلغ مالي (620) جنية وهاتف محمول.
> وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
ضبط سائق بحوزته 30 طربة حشيش بقصد الإتجار بأسيوط
قام ضباط مباحث المخدرات بأسيوط من ضبط سائق وبحوزته 30 طربة حشيش داخل سيارته بقصد الاتجار.