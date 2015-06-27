بالصور…مدير أمن الشرقية يكرم ضباط مباحث منيالقمح لدورهم في القضاء علي أخطر البؤر الإجرامية

كتب – محمد سامي

كرم اللواء مليجي فتوح مدير أمن الشرقية ضباط مباحث مركز شرطة منيالقمح برئاسة الرائد رائد ربيع وذلك بسبب دورهم في حفظ الأمن بالمركز وقضائهم على أخطر البؤر الإجرامية بالأضافة إلي دورهم في القضية الأخيرة والخاصة بإعادة المهندس المختطف دون دفع فدية قدرها 10 ملايين جنيه وإنهاء أسطورة محمد الأسود أخطر مسجل خطر بدائرة مركز منيا القمح.

وشارك في التكريم اللواء مصطفى الرزاز مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، والعميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى وتم تكريم الرائد “رائد ربيع عبده حسن” رئيس مباحث مركز منيا القمح والنقيب “عبد المنعم علاء الدين جودة” معاون أول مباحث مركز منيا القمح والنقيب” محمد فؤاد أحمد أحمد” من مباحث منيا القمح ، بالاضافة اليى النقيب أحمد شويخ معاون مباحث المركز ورئيس وحدة تنفيذ الأحكام وأيضا النقيب “خالد مجدي عطية النادي” معاون مباحث مركز منيا القمح والنقيب “كريم عبد الباسط عبد الرؤف” معاون مباحث منيا القمح والنقيب “محمود محمد شكري محمود” ممعاون مباحث مركز منيا القمح .

وأكد اللواء مليجي فتوح علي تقديم كافة انواع التشجيع لرجال وافراد الشرطة لتقديم المزيد من الجهد لحفظ الامن بمختلف مراكز المحافظة.