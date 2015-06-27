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بلاغ ضد الغزالي حرب يتهمه بتلقي تمويل من السفارة الأمريكية

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بلاغ ضد الغزالي حرب يتهمه بتلقي تمويل من السفارة الأمريكية بلاغ ضد الغزالي حرب يتهمه بتلقي تمويل من السفارة الأمريكية

 

الدكتور أسامة غزالى حرب

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ ضد الدكتور أسامة الغزالي حرب، يتهمه فيه بتلقي تمويلًا من السفارة الأمريكية

وقال صبري: فوجئت بأن جميع المواقع الإلكترونية، تنشر وثيقة جديدة نشرها موقع “ويكيليكس”، ضمن العديد من الوثائق المسربة، والتي تؤكد أن السفارة الأمريكية بالقاهرة قامت بتمويلعدد من النشطاء، ويأتي في مقدمتهم أسامة الغزالي حرب الكاتب، والمحلل السياسي.

وأضاف صبري في بلاغه: بأن جميع ما يتردد على جميع المواقع الإلكترونية يصل من الخطورة، والجسامة إلى أهمية ووجوب إجراء تحقيق قضائي، وصولا للكشف عن الحقيقة، وفي حالة ثبوتها إحالة من ورد أسمه إلى المحاكمة الجنائية؛ حيث أن مسلكه يشكل العديد من الجرائم الجنائية التي تستوجب محاكمته عليها، وقدم صبري حافظة مستندات .

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