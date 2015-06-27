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مترو الأنفاق : القطار المكيف بالخط الأول قام ب40 رحلة منذ أول رمضان

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مترو الأنفاق : القطار المكيف بالخط الأول قام ب40 رحلة منذ أول رمضان مترو الأنفاق : القطار المكيف بالخط الأول قام ب40 رحلة منذ أول رمضان

قال المتحدث باسم مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، اليوم السبت، إن القطار الكوري الجديد الذي انضم إلى أسطول قطارات الخط الأول مع بداية شهر رمضان المبارك قد قام ب40 رحلة حتى اليوم تقدر بنحو 1800 كيلو متر.

وأضاف عبد الهادي – في تصريح اليوم – أنه تم الانتهاء من تدريب 23 سائقا على قيادة القطارات الجديدة وحصلوا على شهادات معتمدة من الجانب الكوري تفيد بذلك.

وأشار عبد الهادي إلى أن القطار انضم لجدول تشغيل القطارات للعمل بمواعيد مختلفة خلال اليوم بعد الانتهاء من كافة الاختبارات التشغيلية التي استغرقت 3 أشهر، وقام بها خبراء كوريون تحت إشراف مهندسي الهيئة القومية للأنفاق وشركة المترو.

يذكر أن الاختبارات التشغيلية للقطار الثاني بدأت يوم الاثنين الماضي ومن المنتظر الانتهاء منها خلال شهر من تاريخه وسيتم توريد وتشغيل القطارات بالتوالي طبقا للجدول الزمني المعد لذلك.

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