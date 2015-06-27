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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروع القومى للطرق

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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروع القومى للطرق رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروع القومى للطرق

مهندس إبراهيم محلب

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للطرق، وذلك بحضور وزير النقل، ومحافظ القليوبية.

وخلال الإجتماع، تم استعراض معدلات التنفيذ في كل طريق من طرق المشروع القومي للطرق، وقدم وزير النقل عرضاً حول آخر تطورات تنفيذ الخطة القومية للطرق الإستراتيجية للتنمية التي تنفذها وزارة النقل.

هذا، وقد صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على إستكمال كافة مشروعات الشبكة القومية للطرق والإنتهاء منها في مواعيدها المقررة، مشددا على أن لن تتأخر في توفير كافة امكاناتها للتغلب على أي صعوبات قد تواجه تنفيذ بعض الطرق.

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