عاصفة ترابية تغطي سماء القاهرة والجيزة.. وتحجب الرؤية

تعرضت محافظتا القاهرة والجيزة لعاصفة ترابية، غطت السماء، وأدت إلى حجب الرؤية في الطرق الصحراوية السريعة وكورنيش النيل، حيث نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي وصلت حد العاصفة، ما أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.

وقال الدكتور وحيد سعودى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن متوسط درجات الحرارة خلال ذروة هذه الموجة وصل إلى 39 درجة فى القاهرة والوجه البحرى، ومن 33 إلى 34 درجة فى السواحل الشمالية، ومن 41 إلى 43 درجة بشمال الصعيد، ومن 44 إلى 45 درجة جنوب الصعيد، بينما يتراوح فى جنوب سيناء بين 39 و41 درجة.

وأشار سعودى إلى أنه يصاحب هذه الموجة الحارة نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الطرق الصحراوية، مما أدى إلى تدهور الرؤية، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية فوق البحر المتوسط.