الصحة: 8 حالات إصابة في لجان الثانوية العامة اليوم.. ولا وفيات

أعلنت غرفة الأزمات بوزارة الصحة والتي وجه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، بانعقادها لمتابعة الوضع الصحي على مستوى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية المختلفة عن تلقيها، اليوم، بلاغات بوجود ٨ حالات إصابة من بين طلبة وطالبات الثانوية العامة ولا يوجد بلاغات بأي وفيات وتراوحت الإصابات بين إغماء وهبوط عام بالإضافة عن بلاغ لسقوط طالب من علو داخل مدرسة علي بن أبي طالب بمنطقة سيدي بشر محافظة الاسكندرية حيث تم نقله الى مستشفى شرق المدينة مصابا بنزيف في البطن والمخ وكسر بالذراع الأيسر وحالته العامة غير مستقرة.