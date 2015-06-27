مقتل مجند بالحرس الجمهوري فى مشاجرة بالشرقية

لقي مجند بالحرس الجمهوري مصرعه ، أثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر ، بسبب مشاجرة بين طرفين نشبت بعد مشادة كلامية اثناء قيام الطرفين بلعب كره القدم بناحية سماكين الغرب ، مركز الحسينية ، بمحافظة الشرقية ، تحرر المحضر اللازم ، وآخطرت الشرطة العسكرية بالواقعة .

تلقي اللواء مليجي فتوح مليجى ، مدير أمن الشرقية ،إخطار من مأمور مركز شرطة الحسينية ،بحدوث مشاجرة بناحية سماكين الغرب ،وتبين من التحريات مقتل ” محمود . م . م” 21 سنة مجند بالحرس الجمهورى بشرم الشيخ توفى على اثر اصابتة بطعنه بالصدر .

وتبين من التحريات قيام ” محمود .ال . ا”21 سنة سائق توك توك ومقيم سماكين الغرب ،بالتعدي علي المجند ، بسبب قيامهما بلعب كره القدم وحدوث مشادة كلاميه بينهم تطورت الى مشاجرة .

بسؤال عم المجنى عليه ” متولى . م . م ” 39 سنة عامل ، اتهم الطرف الثاني بالتعدى على نجل شقيقه بالضرب بسلاح ابيض ” سكين ” مما ادى الى حدوث اصابته التى اودت بحياته .

على الفور تمكن ضباط فرع بحث الشرق ووحدة مباحث الحسينيه مدعومين بقوات من المديرية والامن المركزي من السيطره علي الموقف وضبط المتهم والسكين المستخدم في الحادث .

تم التحفظ على الجثه بمشرحه مستشفى الحسينيه ، وتم اخطار الشرطة العسكريه ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17915 جنح المركز لسنه 2015.ةجارى العرض على النيابه العامه .