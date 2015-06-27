القبض على «أبو كريم أسطورة السحر والجمال» بحوزته ربع كيلو هيروين في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أسامة بدير، القبض على أخطر تاجر مخدرات بمحافظة الإسماعيلية سليمان سلامة حسان “55 سنة ” والشهير (بأبو كريم أسطورة السحر والجمال بالإسماعيلية)، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين ومبلغ مالية وهواتف محمولة.

تحرر محضر بالواقعة، واعترف المتهم بارتكارب جريمة الاتجار فى المخدرات، وأُحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات للعقيد عبد المحسن الحلفاوي مفتش مباحث فرقة الشروق، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين، وأنه يتخذ مدينة بدر وكرًا للبيع والتعاطي، فأخطر اللواء خالد يحيى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالمعلومات، وأمر رجال المباحث بإجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات.

توصلت تحريات رجال المباحث التى أشرف عليها اللواء محمود فاروق رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة أن المباحث سبق اتهامه فى قضية قتل أثناء قيامه ببيع كمية من الهيروين لأحد المدمنين فاختلافا على الكمية فاشهد أبو كريم سلاحه النارى وقتل المدمن وتركه فى الطريق الصحراوى، كلف اللواء محمود فاروق رجال المباحث بسرعة ضبطه لكونه خطرًا على المجتمع والأمن العام .

أعد العقيد عبد المحسن الحلفاوى عدة أكمنة ليلية للمتهم وتمكنا المقدم معتز الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بدر والنقيب محمد التحيوى معاون المباحث من ضبطه وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين أثناء قيامه بالبيع لأحد المدمنين كما تبين أن بحوزته مبالغ مالية حصيلة التجارة بالمخدرات وهواتف محمولة وسيارته الملاكى لاستخدامها فى التنقل .

واعترف المتهم أمام اللواء محمد توفيق مدير المباحث الجنائية بارتكابه الواقعة، وقال إنه يقوم ببيع المخدرات للمدمنين بالطريق الصحراوي.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.