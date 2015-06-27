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رئيس الأركان الكويتى يبحث مع نظيره البريطانى تعزيز التعاون العسكرى

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رئيس الأركان الكويتى يبحث مع نظيره البريطانى تعزيز التعاون العسكرى رئيس الأركان الكويتى يبحث مع نظيره البريطانى تعزيز التعاون العسكرى
بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد خالد الخضر، اليوم السبت، مع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانى الجنرال نيك هوتون، موضوعات ذات اهتمام مشترك، لاسيما التعاون فى المجالات العسكرية وسبل تعزيزها بين البلدين.

وأعلنت مديرية التوجيه المعنوى فى الجيش الكويتى - فى بيان اليوم - أن هذه الزيارات تأتى تفعيلاً لاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين البلدين، مبينًا أن الجنرال هوتون قدم تعازيه الحارة للفريق الخضر فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له دولة الكويت.

وحضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد عبد الوهاب العميرى والسفير البريطانى لدى البلاد ماثيو لودج.
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