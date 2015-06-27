شجع نفسك وقوى إرداتك.. بـ 5 خطوات أقلع عن التدخين

السجائر والشيشية إحدى آفات العصر التى لها تأثير ضار على الصحة بصفة عامة، وعلى الرئتين وعضلة القلب بصفة خاصة، مما ساهم فى ارتفاع نسبة الوفيات بسبب التدخين.

حول ذلك قال الدكتور أحمد عبد الحفيظ مدرس أمراض الصدر بقصر العينى، إن شهر رمضان يعتبر فرصة للكثير من المدخنين للإقلاع عن التدخين فى حال الالتزام بالقواعد التالية:

1)القرار والإرادة والرغبة الداخلية

2)إدراك المدخن بحالته الصحية

3)التوقف بالتدريج حسب الحالة الصحية

4) استخدام الأدوية للإقلاع عن التدخين

5) الإصرار على المحاولة

الأعراض المصاحبة للإقلاع عن التدخين

>تعتمد أولى خطوات الإقلاع عن التدخين، على ثلاثة عناصر أساسية وهى القرار والإرادة والرغبة الداخلية، ولابد أن يكون قرار الإقلاع عن التدخين نابعا من الرغبة الداخلية للمدخن.>الإقلاع عن التدخين يستلزم أن يكون المدخن على دراية بحالته الصحية، من خلال شرح مفصل بالآثار السلبية للتدخين على الرئتين والقلب، مع شرح الإيجابيات والفوائد الصحية المتوقعة على الصحة بصورة عامة.>يستفيد المدخنون من برامج الإقلاع عن التدخين بشكل فورى ويتوقف تماما عن التدخين والبعض الآخر يتم إيقافها بشكل تدريجى حسب قرار الطبيب المعالج ليتوقف المريض عن التدخين نهائيا، كما يجب على المدخن أن يلتزم بتعليمات الطبيب فى تدخين عدد سجائر معينة لا يزيد عنها والتعويض عن ذلك بعادات أخرى مثل تناول العصائر ومضغ اللبان.>يتم اللجوء لاستخدام الأدوية فى حالة فشل المدخن فى اجتياز الخطوات الاعتيادية فى الإقلاع عن التدخين ليتم إعطاؤه بعض الأدوية التى تحتوى على نوع بديل لنكوتين أو بعض المثبطات لإحساس المخ بالنكوتين.>يجب على المدخن أن يعلم جيدًا أنه لا داعى لليأس حتى وإن كان له تجارب سابقة فى التدخين، فـ 80% من المدخنين نجحوا فى المحاولة الرابعة أو الخامسة .>وأضاف د.أحمد قائلا "هناك بعض الأعراض التى تظهر على المدخنين أثناء إقلاعهم عن التدخين مثل السعال والبلغم بصورة مستمرة مما يتسبب فى شعورهم ببعض القلق والمخاوف جراء حدوث ذلك لكن نود طمأنتهم بأن هذه الأعراض عادية مصاحبة لفترة الإقلاع عن التدخين خاصة بأول أسبوعين وتستمر إلى 6 أسابيع إلى أن تنهى تدريجيا".