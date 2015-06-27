بالصور.. أجرأ سيدة بالعالم.. تتحدى الإعاقة والسخرية بنصف فك ووجه مشوه

لم تكد داون تكمل دقائق قليلة بعد مجيئها إلى الدنيا حتى تم تحويلها إلى غرفة الطوارئ لأنها لم تكن تتنفس، لذلك تم إجراء عملية لها بسبب اكتشاف ورم فى القصبة الهوائية الخاصة بها، ولكن بعد التخلص منه بشهور عاد مرة أخرى ليلتف حول عظمة الفك، ووسط مخاوف من الأطباء من انتشاره وتحوله إلى ورم سرطانى خبيث قاموا بإزالة جزء من الفك ليحكمون على داون شو الطفلة بالحياة بوجه مشوه وابتسامة غير مكتملة وأيضا فقدان للسمع بشكل جزئى.

داون شو تتحدى إعاقتها وتواجه العالم

>لم تتوقف المحاولات مع الأطباء لتحسين وجه داون شو حتى وصلت إلى سن 21 عاما وبعدها تعهدت أمام نفسها أنها لن تحاول مرة أخرى، خاصة وأنها تعرضت لبعض المضاعفات الخطيرة بسبب كثرة الجراحات.

أما الآن تبلغ داون من العمر 48 عاما، وتؤكد أنه حتى وإن وجد الأطباء لها الحل النهائى فلن تسعى له، فقد قررت أن تواجه الحياة كما هى، ما جعل صحيفة الديلى ميل البريطانية تنقل عن حالتها وكيفية تعايشها مع السخرية والإعاقة.

"على الرغم من التهكم والسخرية التى واجهتنى طوال عمرى إلا أننى فى حالة جيدة" هكذا تحدثت داون شو، مؤكدة "إذا جاء لى طبيب بحل سريع من غد لتعديل وجهى فلن أرتضى بفعل ذلك، سأعيش كما أنا ولن أترك وجهى هو الذى يعرفنى ويقدمنى للعالم ولكن شخصى هى الأهم بل أنه كل شىء".

كيف قابلت داون شو السخرية وتعايشت مع الإعاقة؟

>قالت داون شو "لن أدع الأشخاص الذين يسخرون منى، هم من يحددوا درجة استمتاعى بالحياة، كانت فترة ذهابى للمدرسة سيئة جدا لأن الأولاد خاصة كانوا يسخرون منى ويظلون يضايقوننى طوال الوقت، فهناك من كان ينتظرنى عند خروجى من المدرسة ليقل لى كيف تقفى أمام نفسك وأنت ترى شكلك؟ وآخرين كانوا يقولون لأحد من زملائهم هذه صديقتك القادمة على أننى بمثابة إهانة ما وكأنهم يشتمونه".

استكلمت داون شو " كنت التزم الصمت وعلى الرغم من أن كلماتهم كانت جارحة إلا أننى كنت أتمسك بإيمانى بشكل أقوى من ذى قبل بقدراتى وشخصيتى وأقابل كل ذلك بثقة تنبع من داخلى".

وأشارت داون شو إلى أهمية أن تثق فى نفسك وتبحث عن الجيد وهذا ما وفره لها أهلها من حماية واهتمام، لذلك أصبحت لا تعبأ بحكم الأشخاص خارج منزلها، وقالت "إذا أراد الأشخاص أن يصدروا أحكاما على غيرهم فهذه مشكلتهم هم وليس أنا".

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داون شو توجه رسالة للعالم أن طريقة معاملتك لغيرك هى التى تحدد من أنت ليس غير ذلك.

رحلة داون شو للبحث عن الحب

>بحثت داون شو عن الحب فى حياتها وهى محبطة من إيجاده وعلى الرغم من ذلك وقعت ضحية لعلاقة حب سيئة فى سنها العشرين، فقد انجذبت لشخص مدمن مخدرات وهى تعلم أنه لا يهتم لأمرها، ولكنها ظنت أنها قد تستطيع إصلاحه، ومع ذلك شاء القدر أن تخرج من هذه العلاقة لتقابل زوجها الحالى إيان شو بعد عام واحد فى العمل معا بمسرح المجتمع، وتحتفل حاليا بعيد زواجها الـ20.

قدمت داون شو حياتها من خلال كتاب قامت بتأليفه لتنقل رحلتها مع الحياة القاسية بدءا من السخرية منها لتقبلها نفسها أخيرًا كما هى، ووجهت رسائل من خلاله للمدارس لتشجيع الطلاب والأطفال على عدم تعاملهم مع غيرهم على أساس مظهره ولكن كونه إنسانا له شخصية وقدرات.

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داون شو مع إيان زوجها

داون شو أنا لست جريئة أنا فقط أعيش حياتى

>تقول داون شو "أنا لست جريئة أنا فقط أعيش حياتى" مضيفة أعتبر كلمة أننى جريئة مجرد مجاملة وأتساءل لماذا؟ لأننى واجهت العالم بهذا الوجه، أنا فقط اخترت أن أعيش حياتى ولم يكن أمامى خيارات أخرى فهل كنت سأختبئ طوال حياتى!"، ربما ترى داون نفسها اختارت أن تعيش فقط ولكن هذه هى الجرأة فى حد ذاتها أن تعيش حياتك دون أن تعبأ بالآخرين أن تظل مؤمن بمبدأ فى الحياة وتتقبل نفسك مهما رفضك الآخرون فهناك من سيتقبلك حتما كما حدث مع داون التى تعيش حياة تصفها بأنها ممتازة بين أهلها وزوجها.



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داون شو مع حصانها



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داون شو تمارس هواية ركوب الخيل