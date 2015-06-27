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عاجل..مصرع شقيقين وإصابة آخر فى حادث مروع على الطريق الزراعى بالمنوفية

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عاجل..مصرع شقيقين وإصابة آخر فى حادث مروع على الطريق الزراعى بالمنوفية عاجل..مصرع شقيقين وإصابة آخر فى حادث مروع على الطريق الزراعى بالمنوفية

لقى شقيقين وأصيب آخر فى حادث تصادم مروع بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى أمام قرية طوخ طنبشا ببركة السبع، بين سيارة سوزوكى وسيارة نقل، وتم نقل الجثث والمصاب لمستشفى بركة السبع المركزى.

قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إنها تلقت إخطارا من طوارىء المديرية يفيد بوقوع حادث تصادم بعد نقطة إسعاف طوخ طنبشا فى إتجاه قويسنا على الطريق الزراعي، أسفر عن مصرع كل من على محمود الشيخ، وشقيقه صبرى مقيمان طنطا محافظة الغربية وإصابة نادر جلال أحمد بإصابات خطيرة وتولت النيابة التحقيقات وجارى إتخاذ اللازم لإستخراج تصاريح الدفن.

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