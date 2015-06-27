رسميا.. تيفيز يعود لبوكا جونيورز

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني رسميا عودة نجمه السابق كارلوس تيفيز لصفوف الفريق.

ورحب النادي برجوع نجمه الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي بـ(تويتر) قائلا:"إنها حقيقة. رسميا، تيفيز يعود لبوكا".

وأعلن النادي رسميا عن الصفقة خلال مباراة منتخب الأرجنتين مع كولومبيا في ربع نهائي كوبا أمريكا المقامة حاليا في تشيلي والتي حسمها الأول بركلات الترجيح وكان تيفيز هو من نفذ الركلة الأخيرة.

الولاية الأولى

تيفيز انضم لشباب بوكا جونيورز عام 1997، وقضى 3 سنوات مع الفريق الأول. من 2001 إلى 2004.

حقق خلال تلك الفترة بطولة كوبا سوداميريكانا وكوبا ليبرتادورس. كما فاز أيضا بكأس الإنتركونتيننتال.

وخلال رحلته الأوروبية التي بدأت بنادي ويست هام يونايتد الإنجليزي وانتهت بنادي يوفنتوس الإيطالي، حقق الـ"أباتشي" 3 بطولات للدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، كأس الرابطة الإنجليزية مرة، دوري أبطال أوروبا مرة، لقبين للدوري الإيطالي، ولقب كأس إيطاليا مرة.