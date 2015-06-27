' صفقة فيرمينو وحشية.. الأمر ليس كتغذية الدجاج بالنسبة لليفربول '

تعجب ماركوس بابل مدافع ليفربول السابق من المبلغ المدفوع مقابل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والبالغ قدره 29 مليون جنيه إسترليني.

وقال بابل لصحيفة (بيلد) الألمانية:"هذه القيمة وحشية. عندما سمعت بها ذهلت، لأن ليفربول يعلم أن الأمر ليس كتغذية الدجاج".

وأضاف "ضغط كبير الآن يقع عليه كتفيه بسبب هذا. عليه الفوز بالطولات. هذا تحد كبير بالنسبة لفيرمينو".

وأردف "فيرمينو ملائم لليفربول. هو ليس كمثله من البرازيليين، هو ألماني أكثر من كثير من الألمان. فيرمينو منضبط، لديه إصرار هائل".

وأتم "لا يشتكي عندما يرتكب ضده خطئا. هو ليس ممثلا، يقوم بسرعة. هذا أمر مهم في إنجلترا، لأن هذا ما يود الجمهور الإنجليزي رؤيته".