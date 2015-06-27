شابي: كنت مصرا على الرحيل.. وهذا سبب بقائي لعام أخر مع برشلونة

أعرب شابي هيرنانديز نجم نادي برشلونة السابق عن سعادته للبقاء عام أخر بين صفوف البلوجرانا لأنه تمكن من الفوز بالثلاثية التاريخية.

وأوضح شابي أنه كان مصرا على الرحيل العام الماضي، لكن مسؤولو النادي أقنعوه بالبقاء بالجلوس معه أكثر من مرة.

تحدث شابي للموقع الإلكتروني الرسمي لنادي برشلونة قائلا:"تخيل العام الماضي، الرحيل بلا ألقاب. عندما فشل برشلونة في الفوز بأي شيء، كان علينا التخلص من 10 لاعبين. الكل كان غاضبا".

وأضاف "تخيل أن تقوم بعمل حفلة وداع وسط غضب الجميع".

وأردف "الآن الكل منتشي بالانتصارات، سعيد بها. فقط حدث وأن فزنا باللقب في الأسبوع قبل الأخير لكي أحظى بالتحية في المباراة الأخيرة على ملعبنا".

وتابع "أنا سعيد جدا لأنني بقيت عاما إضافيا. لقد كنت مصرا وعنيدا بشأن الرحيل، لكنهم أقنعوني في جلستين أو ثلاثة، لذا أنا سعيد جدا".

ويستعد شابي لبدء مشواره الموسم المقبل مع فريقه الجديد نادي السد القطري.