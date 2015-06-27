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جاكسون مارتينيز: سأنضم لأتليتكو مدريد

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جاكسون مارتينيز: سأنضم لأتليتكو مدريد جاكسون مارتينيز: سأنضم لأتليتكو مدريد

أكد الكولومبي جاكسون مارتينيز مهاجم بورتو البرتغالي أنه سينضم هذا الصيف لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

وكان جاكسون مارتينيز قد اقترب من الانتقال لميلان الإيطالي قبل أن يدخل الفريق الإسباني في الصفقة وثم يختار المهاجم الكولومبي اللعب له.

وقال جاكسون في تصريحات صحفية "أستطيع أن أؤكد أنني سأنضم لأتليتكو مدريد".

وأضاف "سألعب هناك لمدة 4 سنوات لكنني لا أعرف متى سيتم تقديمي، لقد تطورت كثيرا وتعلمت ونضجت وأتمنى أن أذهب لأتليتكو وأساعد الفريق وأتطور أكثر".

وأردف "أتمنى أن أكون كولومبيا ناجحا هناك بعد فالكاو".

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فيديو اليوم السابع