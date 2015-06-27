مدرب ريال مدريد الأسبق: رونالدو سيرحل قبل جاريث بيل

يعتقد جون توشاك المدير الفني الأسبق لمنتخب ويلز ونادي ريال مدريد أن جاريث بيل لاعب الأخير لن يرحل عن الفريق خلال وقت قريب.

وقال توشاك في تصريحات نقلتها شبكة (بي.بي.سي) البريطانية:"رأيي الخاص هو من الممكن أن نري لسبب أو لأخر كريستيانو رونالدو يرحل عن ريال مدريد قبل جاريث بيل".

وتابع "بيل بحاجة إلى التأقلم. ومن الواضح أن المال الذي دفع من أجله إضافة إلى سنه يؤكدان أنه ما زال يمتلك الكثير ليقدمه للنادي".

وأتم "أتمنى أن يتمكن بيل من اللعب في منطقة من الميدان تجعله يحقق أكبر ضرر ممكن بالخصوم، فأنا لست واثقا من أن طرفي الملعب أفضل مكان له".