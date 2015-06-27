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حبس 4 عاطلين قتلوا مهندسا لسرقة سيارته بالإكراه فى المنوفية

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حبس 4 عاطلين قتلوا مهندسا لسرقة سيارته بالإكراه فى المنوفية حبس 4 عاطلين قتلوا مهندسا لسرقة سيارته بالإكراه فى المنوفية
قررت نيابة مركز أشمون برئاسة المستشار محمد زيادة رئيس النيابة والمستشار محمد عوارة مدير النيابة حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه مكون من أربعة أفراد، وذلك لقيامه بقتل مهندس لسرقة سيارته على طريق أشمون – الباجور أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد إيهاب زهنى مأمور مركز أشمون يفيد بمصرع صابر إبراهيم عبد الجواد 38 منهدس، وذلك حال قيام تشكيل عصابى لسرقة السيارات بإطلاق الرصاص عليه لسرقة سيارته.

على الفور قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة النقيب محمد جاد والنقيب محمد عزت معاونى مباحث مركز أشمون، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم إلقاء القبض على المتهمين وهما ملاك سامى جرجس 27 عاما، محمد طه سعيد 30 عاما، صالح مبرك عيد 28 عاما، إسلام جمال حسن 18 عاما، وبمواجهتم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد سرقة السيارة، وحال محاولته الفرار قاموا بإطلاق الرصاص عليه مما أدى إلى مصرعه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365