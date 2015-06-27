الكويت تحتجز مالك السيارة التي أقلت الانتحاري إلى المسجد

قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم ، إن “الكويت احتجزت مالك السيارة التي أقلت الانتحاري إلى المسجد الشيعي الذي فجر نفسه في المسجد مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً”.

وقال التلفزيون الكويتي ووكالة الأنباء الكويتية إن وزارة الداخلية صرحت بأنها تبحث الآن عن سائق السيارة الذي غادر المسجد فور وقوع التفجير أمس الجمعة.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” الكويتية، فإن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم ومن بينهم صاحب “جيب لاندكروزر ذهبية” تحمل لوحة سعودية، وتم القبض عليه بجانب منطقة الرقة، حيث سيبدأ إجراء التحقيقات مع المشتبه بهم.