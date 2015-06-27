وزير الخارجية الإمريكي يعقد اجتماع مع نظيره الإيراني لبحث الملف النووي

كتبت: إيمان محمود

كشفت وكالة رويترز عن عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بالعاصمة النمساوية فيينا، للوصول إلى إتفاق تحد بموجبه إيران من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.

ومع إقتراب الموعد النهائي للتوصل لإتفاق يوم الثلاثاء المقبل، فإن كل طرف يسعى لوضع المسؤولية على الآخر لوضع الشكل النهائي لإتفاق بموجبه تقليص برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف من العقوبات الإقتصادية.

وما زال هناك خلافات كبيرة، خصوصاً في ما يتعلّق بتسلسل تخفيف العقوبات الإقتصادية عن إيران وطبيعة آليات المراقبة لضمان عدم خرق طهران أي اتفاق.

وقال ديبلوماسي غربى كبير “الأيام القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية”، متوقعاً أن تمتد المحادثات يومين أو ثلاثة على الأقل بعد الموعد النهائي.

وقال مفاوض إيراني بارز للصحافيين الإيرانيين إن المفاوضات الحالية “عملية بطيئة وصعبة”.

وبالإضافة إلى إيران والولايات المتحدة، ستشارك في المحادثات كلاً من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، ومن المتوقع وصول وزراء خارجية هذه الدول إلى فيينا خلال الأيام المقبلة “لتفقد” مدى تقدم المفاوضات.

وترفض إيران مزاعم القوى الغربية وحلفائها بأنها تسعى لإمتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية، تحت ستار برنامج مدني للطاقة النووية، ووتقول إيران أن برنامجها النووى من أجل السلام فقط.