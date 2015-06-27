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«داعش» تنشر صورة منفذ حادث «سوسة» الإرهابى

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«داعش» تنشر صورة منفذ حادث «سوسة» الإرهابى «داعش» تنشر صورة منفذ حادث «سوسة» الإرهابى

نشرت داعش صورة رجل يدعي أنه هو المسؤول عن شن هجوم الرعب الدموي على منتجع الشاطئ التونسي، الذى حدث بالأمس وأدى إلى مقتل 38 شخص، وإصابة 36 آخرين بجروح، عدد كبير منهم من السياح.

وقال التنظيم في بيان على تويتر: «انطلق جندي الخلافة الفارس الغيور أبو يحيى القيرواني مستهدفا أوكارا خبيثة عشعش فيها العهر والرذيلة والكفر بالله في مدينة سوسة».

وقال التنظيم بأن منفذ الهجوم هو “أبو يحي القيرواني”، تسلل إلى فندق “ريو إمبريال مرحبا.” الواقع على شاطئ مدينة سوسة، ونشر صورة لمن يزعم أنه نفذ الهجوم، ولكن الأشخاص الذين كانوا موجودين في موقع الفندق وقت الهجوم،قالوا أنهم لا يمكنهم التأكد ما إذا كان الشخص المسلح الذي شاهدوه ينفذ الهجوم في  الموقع هو الشخص ذاته الذي نشر التنظيم صورته.
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وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد علي العروي، أن الرجل المسلح هو أبو يحيى القيروانى، طالب في مرحلة الماجستير في الهندسة، من مدينة القيروان، التحقيق الأولي من قبل التونسية أسفر عن تحديد المهاجم سيف الدين رزقي، طالب يبلغ من العمر 23 عاما، ولم يكن معروفا من قبل للأجهزة الأمنية التونسية.
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