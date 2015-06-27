أحمد جنينة: دعم صالات مطار القاهرة بـ ٣ آلاف عربة نقل حقائب

أعلن اللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، دعم صالات المطار بجميع المبانى بحوالى 3000 عربة نقل حقائب “اخدم نفسك” لمواجهة النقص فيها وتسهيلا على الركاب .

وقال جنينه إنه تم اقامة خيمة امام صالة السفر رقم 1 بالمطار القديم لاستيعاب المودعين خلال موسم عمرة رمضان مشيرا الى ان الخيمة مجهزة بكافة وسائل الراحة والرفاعية ومزودة بكل ما يحتاجه المعتمر او المودع .

وأشار الى انه تم طبع كتيبات تحتوى على خطوات مناسك العمرة يتم توزيعها على المعتمرين ، واوضح جنينه ان رحلات العمرة لشركة مصر للطيران تقاع من الصالة الموسمية ببنما تفلع رحلات العمرة لشركات الطيران الخاصة من مبنى الركاب رقم ١ المعروف بالمطار القديم .