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المخابرات العراقية تعتقل عبد الباقى السعدون أحد قيادات حزب البعث

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المخابرات العراقية تعتقل عبد الباقى السعدون أحد قيادات حزب البعث المخابرات العراقية تعتقل عبد الباقى السعدون أحد قيادات حزب البعث
كشف رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى السبت عن اعتقال المسؤول السابق فى حزب البعث عبد الباقى السعدون، أحد أبرز المطلوبين الذين لم يتم توقيفهم منذ اسقاط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين فى العام 2003.

وقال العبادى "ابشركم وأعلن لأول مرة أن جهاز المخابرات تمكن من القبض على المطلوب عبد الباقى السعدون"، وذلك فى كلمة ألقاها خلال احتفال لنقابة الصحافيين العراقيين، وبثت مباشرة عبر قنوات التلفزة، أضاف "هذا نصر لقواتنا الأمنية والاستخباراتية فى قدرتها للوصول إلى هؤلاء".

وأوضح ضابط مسؤول فى المخابرات فضل عدم كشف اسمه أو رتبته، أن اعتقال السعدون تم فجر الخميس "بعد متابعة استمرت أكثر من سنة، والقى القبض عليه فى عملية نوعية دون مقاومة" فى مدينة كركوك شمال بغداد، وتولى السعدون مناصب قيادية عدة فى حزب البعث إبان عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، وادرجته الولايات المتحدة على لائحة أبرز المطلوبين بعد سقوط النظام إثر الاجتياح الأميركى فى 2003، واتهمته بارتكاب جرائم ضد الانسانية أثناء قمع احتجاجات لعراقيين شيعة فى العام 1999.

ولا يزال النائب السابق لمجلس قيادة الثورة عزة إبراهيم الدورى أبرز المطلوبين الذين لم يتم اعتقالهم، ولا يزال مصيره غير محسوم، ففى أبريل، قتل رجل يعتقد انه الدورى ويحمل ملامح مشابهة له، إلا أن السلطات العراقية اعلنت فى وقت لاحق عدم امتلاكها عينات من حمضه النووى لإجراء فحوص مقارنة وتأكيد هويته.
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