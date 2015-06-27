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مسؤول عراقى: مقتل القائد العسكرى لتنظيم داعش فى الموصل و10 من مرافقيه

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مسؤول عراقى: مقتل القائد العسكرى لتنظيم داعش فى الموصل و10 من مرافقيه مسؤول عراقى: مقتل القائد العسكرى لتنظيم داعش فى الموصل و10 من مرافقيه
أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبورى اليوم السبت مقتل القائد العسكرى لتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) فى الموصل و10 من مرافقيه .

وقال الجبورى إن طائرات التحالف الدولى تمكنت من قتل عبد الله محمد الحوران أحد ابرز القادة العسكريين فى تنظيم داعش والمسؤول المباشر عن كافة عمليات الساحل الأيمن بمدينة الموصل، وأشار الى أن 10 قياديين كانوا برفقة الحوران بينهم عرب قتلوا فى القصف.
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