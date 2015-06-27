لمتبعى الرجيم..العدس والمسقعة بدل الفول على الفطار والسحور

الفول والباذنجان والبطاطس أو "الكباب الشعبى"، من أهم الأكلات الشعبية غير المكلفة، وخلال شهر رمضان يحتل طبق الفول المركز الأول بجدارة فى وجبة السحور.

حول ذلك قالت الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية، إنه خلال شهر رمضان يقل الإقبال على تناول الأطعمة الشعبية، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن طبق الفول.

واستكملت د.نهى قائلة "يفضل الكثير من الأشخاص تناول طبق الفول دون الاهتمام بتناول الأطعمة الشعبية الأخرى، ولكن يمكن تناولها فى وجبة الإفطار بصورة مغذية ومفيدة لمتبعى الدايت فعلى سبيل المثال شوربة العدس التى تحتوى شوربة العدس على أملاح معدنية وفيتامين ونسبة عالية من البروتين النباتى مما يجعلها وجبة عالية القيمة الغذائية لذلك فمن الممكن تناولها على الإفطار".

وتقدم د.نهى نظاما غذائيا صحيا ومفيدا وغير مكلف ماديا يعتمد على تناول الأطعمة الشعبية بصورة صحية لمن يريد إنقاص وزنه أو من يتبع نظاما لتثبيت وزنه خلال شهر رمضان كالآتى:

> وجبة الأفطار

>طبق شوربة العدس

>أو طبق مسقعة صغير

> أو طبق بطاطس مهروسة بانيه

> + طبق سلاطة خضراء

> أو زبادى بالخيار

> +ونصف رغيف بلدى.

>وجبة السحور

>طبق فول بزيت الزيتون +نصف رغيف بلدى+كوب زبادى أو لبن رايب

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