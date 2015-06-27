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مرتضى يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل موقعة الصفاقسي

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مرتضى يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل موقعة الصفاقسي مرتضى يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل موقعة الصفاقسي

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي فريقه بعد التعامل بعنف أو عصبية خلال مواجهة الصفاقسي يوم السبت بدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

فوفقا للموقع الرسمي للنادي فإن مرتضى تحدث مع نجوم الفريق خلال حفل السحور الذي أقامه الزمالك لبعثة الفريق التونسي وطلب منهم عدم الاحتكاك بخشونة مع الفريق الزائر والابتعاد عن العصبية.

ويستضيف الزمالك فريق الصفاقسي بملعب بتروسبورت في أولى مواجهاته بدور المجموعات لمسابقة الكونفدرالية.

ويتصدر حاليا نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 77 نقطة، وستكون مواجهته القادمة أمام المقاصة يوم الخميس المقبل.

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