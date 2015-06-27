الزمالك على عرش إفريقيا بعد صدام الصفاقسي.. ولا يتفائل بمواجهته عربيا

مباراة السبت بين الزمالك والصفاقسي التونسي بالقاهرة في أولى جولات دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية ستكون رقم 12 بين الناديين العربيين الكبيرين.

فقد التقيا 11 مرة من قبل، منها مباراة ودية واحدة فقط.

على الصعيد الإفريقي، يتفائل رجال القلعة البيضاء بمواجهة أبناء مدينة صفاقس. إذ توجوا باللقب القاري بعد المرتين اللتان التقيا فيها الفريقين.

بينما في البطولات العربية، الغلبة للفريق التونسي.

الزمالك VS الصفاقسي

11 مباراة، 3 انتصارات للزمالك، و6 انتصارات للصفاقسي.

لكن في إفريقيا، لم يخسر الزمالك سوى مرة واحدة فقط أمام الفريق التونسي. انتصر في مواجهتين من أصل 4 مباريات جمعتهما.

الصفاقسي كان أول ضحية للزمالك في طريقه نحو لقبه الأول في دوري أبطال إفريقيا عام 1984.

خسر في القاهرة بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32. أحرز الأهداف عادل عبد الواحد، طارق يحيى، وإلياس بن صالح في مرماه بالخطأ. لقاء العودة انتهى بالتعادل 1-1، سجل للأبيض طارق يحيى.

بعد 12 سنة، أطاح الزمالك بالصفاقسي مجددا في طريقه نحو اللقب الرابع في دوري أبطال إفريقيا.

خسر الزمالك بهدف دون رد في تونس، وفاز بنفس النتيجة بلقاء العودة بهدف محمد صبري، قبل أن تبتسم له ركلات الحظ ويصعد للدور النهائي.

عربيا.. التفوق تونسي

الفريقان التقيا 6 مرات في دوري أبطال العرب. فاز الصفاقسي 4 مباريات ولم يخسر سوى مرة واحدة فقط.

موسم 2003-2004، فاز كل فريق على الأخر خارج ملعبه في دور المجموعات. ثم فاز الصفاقسي بمباراتي نصف النهائي ليقصي الزمالك من البطولة قبل أن يتوج بعد ذلك على حساب الإسماعيلي.

الموسم التالي تقابلا في دور المجموعات مرة أخرى، خسر الزمالك 2-0 في تونس وتعادل 1-1 بالقاهرة.