من المران - فيريرا يجتمع بخالد قمر ومصطفى فتحي ويركز على ' الجبهة اليمنى '

حرص البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك على تهيئة الثنائي مصطفى فتحي وخالد قمر لمواجهة الصفاقسي التونسي بالكونفدرالية الإفريقية.

وذكر مراسل FilGoal.com أن الجهاز الفني للزمالك ركز على الثنائي بشكل كبير سواء على الصعيد الفني أو النفسي لأنه سيعوض غياب باسم مرسي وأحمد عيد عبد الملك.

وخص الزمالك خالد قمر ومصطفى فتحي بجزء كبير من التركيز لأن بقية العناصر الأساسية تتمتع بقدر كبير من التفاهم والانسجام.

الجبهة اليمنى

كما ركز نادي الزمالك على جبهته اليمنى القوية التي يتواجد فيها حازم إمام بانطلاقاته السريعة وأيمن حفني بمهارته من أجل شق الدفاع التونسي ومحاولة لعب الكرات العرضية لخالد قمر واستغلال ضعف قلبي دفاع الفريق الضيف.

وسيتكفل أحمد توفيق بالقيام بالمهام الهجومية من بين لاعبي وسط الفريق على أن يبقى إبراهيم صلاح في الخلف للتواجد أمام قلبي الدفاع.

وحرص الزمالك خلال المران على أن يقلل من المساحة الموجودة بين خطي الدفاع والوسط حتى يبقى اللاعبون على مسافة قريبة من بعضهم البعض.