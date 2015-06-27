رفض دعوى تتهم «أحلام» الإماراتية بسب وقذف «الغيطي»

قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أيمن العطار، اليوم، بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية التي أقامها الإعلامي محمد الغيطى ضد المطربة الإماراتية أحلام الشمسي، وذلك لعدم إعلان المطربة بمحل إقامتها، والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويطالب بتعويض مادى قدره 2 مليون جنيه، على أن يتم إعلان المطربة بالطرق الدبلوماسية عن طريق رئيس نيابة غرب القاهرة.

البداية عندما هاجمت الفنانة أحلام متسابقة تسمى “ياسمينا” ببرنامج “آراب جوت تالنت” والتي نالت إعجاب لجنة التحكيم، وهو ما دفع الغيطى للتعليق، واستنكر رد فعلها تجاه المتسابقة قائلاً ” أحلام مطربة مصطنعة بعد 5 آلاف عملية تجميل”، وهو ما أثار غضب المطربة أحلام، وبدأت تنهال وبشدة على الغيطى بأفظع الألفاظ، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، ولم تكتف المطربة بل توجهت لحسابها الشخصي عبر “فيس بوك” ووجهت له رسالة شديدة اللهجة تحوي ألفاظا خارجة، وتحمل الدعوى رقم 55450 لسنة 2015.