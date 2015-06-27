فابيوس: لم يتم التعرف حتى الآن على ضحايا فرنسيين فى هجوم تونس

أكد وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس انه لم يتم التعرف حتى الأن على ضحايا فرنسيين ضمن القتلى الـ38 فى هجوم سوسة الارهابى الذى وقع أمس بتونس.

و قال فابيوس- فى تصريح له اليوم عقب مشاركته فى اجتماع وزارى بالإليزيه "حتى هذه المرحلة، لا توجد اى ضحية فرنسية، إلا انه يجب أن نكون حذرين للغاية فى ضوء هو الظروف"

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت أن عشرة من ضمن إجمالى الضحايا تم التعرف عليهم وهم ثمانية بريطانيين وبلجيكى والمانى.

وكان رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد قد ذكر ليلة أمس احتمالية سقوط ضحايا فرنسيين إلا انه لم يتم تأكيد ذلك بعد.

كما أشار فابيوس إلى الحصيلة الثقيلة لهذا الهجوم الذى راح ضحيته العديد من الرعايا البريطانيين، وأعرب عن تضامن بلاده مع عائلاتهم وكذلك مع الشعب التونسى، وأضاف: "اجتمعنا مع شركات السياحة الفرنسية اليوم بمقر الخارجية الفرنسية وطلبنا منهم إعادة كل السائحين الفرنسيين الذين يرغبون قطع أجازتهم فى تونس.. وسنعمل على تنفيذ ذلك".

وقد أعلن تنظيم "داعش" الجمعة عبر مواقع إسلامية على تويتر تبنيه للهجوم الإرهابى الدامى على فندق فى مدينة سوسة- الساحل الشرقى التونسى- والذى نفذه شاب مسلح برشاش كلاشنيكوف وأوقع 38 قتيلا على الأقل أغلبهم من السياح البريطانيين بالإضافة إلى 39 مصابا، بحسب السلطات التونسية.

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