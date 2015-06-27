الحوثيون يقصفون عدن وطائرات التحالف تدك مواقعهم

قصفت ميليشيات الحوثيين اليوم السبت منازل المواطنين اليمينيين فى مدينتى عدن وتعز، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص وتهدم عدد من المنازل، فيما تمكنت قوات المقاومة الشعبية اليمينية من قتل سبعة حوثيين وإصابة خمسة فى كمين، كما قصفت طائرات التحالف عددا من مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

ففى مدينة عدن جنوب اليمن، قصفت ميليشيات الحوثيين حى التقنية ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين بجروح، وتضرر عدد من المنازل، وذكرت جريدة "عدن الغد" الإلكترونية أن الحوثيين قصفوا منازل المواطنين بصواريخ "كاتيوشا" ما أدى إلى حدوث ذعر بين المواطنين الذين سارعوا بنقل الجرحى لعلاجهم والبحث عن مناطق آمنة من القصف.

من جانبها، نفذت طائرات دول التحالف العربى قصفا جويا لعدد من مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح فى مناطق عديدة بعدن.

وفى مدينة تعز غرب اليمن، قصفت ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية لصالح، منازل المواطنين فى منطقة وادى جديد بجبل جرة بمدينة تعز غرب اليمن، وذكر موقع "يمن فويس" الإخبارى أن قوات الحوثيين وصالح المتمركزة فى الاماكن المرتفعة المطلة على مدينة تعز تقوم منذ الصباح بقصف منازل المواطنين بالاسلحة الثقيلة مما أدى الى احتراق 3 منازل، بينما تهرب الأسر بالهروب من منازلها وسط حالة ذعر واسع فى المنطقة.

وحسب مصادر محلية، يأتى هذا القصف العنيف بعد تحقيق المقاومة الشعبية والقوات العسكرية الموالية للشرعية، تقدما كبيرا فى الجبهة الجنوبية الغربية بعد مواجهات ضارية مع ميليشيات الحوثى وصالح استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة.

وفى سياق متصل، أكدت مصادر محلية فى تعز أن المقاومة قتلت سبعة من عناصر مليشيات الحوثيين، وجرحت خمسة آخرين إثر كمين نصبته لسيارة بالقرب من غرب تعز.

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