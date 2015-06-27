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القبض على شقيقين قتلا جارهما لخلاف على حد الأرض الزراعية بأشمون

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القبض على شقيقين قتلا جارهما لخلاف على حد الأرض الزراعية بأشمون القبض على شقيقين قتلا جارهما لخلاف على حد الأرض الزراعية بأشمون

تعبيرية

ألقت مباحث مركز أشمون القبض على شقيقين قتلا جارهما أثر مشاجرة بالاسلحة النارية  لخلافات على حد أرض زراعية بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيقات .

 تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من  الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث اشمون يفيد بوصول  عبدالهادى ر. ه. إ.– 31 سنة عامل ومقيم عزبة العمدة – التابعة لقرية طليا – دائرة المركز إلى مستشفى اشمون العام مصابًا ( جرح متهتك بالساق اليسرى وآخر بالجبهة – نزيف بالأنف والفم ) إدعاء طلق ناري ؛ وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي وتوفي عقب وصوله.

 بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه/ ناصر – 41 فلاح فلاح ومقيم بناحية أبو غالب – مركز إمبابة – جيزة إتهم كل من مجدي خ. ع. ا ؛ شقيقه/ إسلام المقيمان قرية طليا – دائرة المركز بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقة على الحد الفاصلبالأرض الزراعية..تحرر عن الواقعة المحضر رقم 21739 جنح مركز أشمون لسنة 2015 م.

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