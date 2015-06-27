عشان ما تحسش لا بالجوع ولا بالعطش..الحل فى عصير الكريز

الشعور بالجوع والعطش سمة الصيام، ولدى البعض الأمر كارثى، فبعض الصائمين يشعرون بالجوع الشديد والعطش طوال فترة الصيام بلا هوادة، والسبب كما يوضحه الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، لا يكمن فى الصيام فى حد ذاته، بل فى طبيعة الطعام والشراب الذى يعتمد عليه الصائم فى فترة إفطاره وحتى الإمساك.

وأوضح أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد أن بعض السوائل تساعد على عدم الشعور بالجوع والعطش أيضا، بل هو سبب للشعور بالترطيب والانتعاش والامتلاء الشديد، والصحى، وينصح به الأطباء، وهذا المشروب السحرى هو مشروب "الكريز" الأحمر الداكن، وتلك الفاكهة التى تعد سببا فى إمداد الجسم بالكثير من الفوائد والعناصر والفيتامينات، فهى تحتوى على كم هائل من مضادات الأكسدة والأملاح المعدنية.

وينصح منيسى بعمل مزيج من الكريز الخام، وبعض قطرات المياه الباردة، مع إضافة ملعقة صغيرة للغاية من العسل الأبيض المغذى، ليصبح مزيجا مفيدا ومشبعا، فيبطن جدار البطن والمعدة، ويساعد على الشعور بالشبع الشديد، وبجانب بعض أكواب المياه فى السحور، يصبح هذا المزيج سببا فى الشعور بالارتواء الشديد، ولا يشعر بعد تناوله الصائم لساعات بالجوع أو بالعطش، حصة الفرد اليومية من الكريز يجب ألا تتخطى كوبا فى السحور بدون عسل أو سكر، وكوبا بعد الإفطار بساعتين مضافا إليه العسل.