ضبط 5 عناصر من الإخوان فى حملة أمنية بأسيوط

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط ، القبض على 5 من أعضاء تنظيم الإخوان باسيوط وذلك خلال حملة شنتها المديرية على مركزى منفلوط وساحل سليم .

كان اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط، ،قد تلقى إخطارا يفيد تمكن فريق ضباط مباحث المديرية بالتنسيق وجهاز الأمن الوطنى من إلقاء القبض على “م. ف. ث” مدرس من عناصر تنظيم الإخوان وبتفتيش منزله عثر بحوزته على مطبوعات تدعو للتظاهر مكتوب عليها”تماسكوا إلى استكمال مسيرة حماية الثورة ودعم الديمقراطية”وأخرى بها إشارات رابعة وحزب الحرية والعدالة .

كما تم ضبط “ع. ع” و”ط. ح “ومقيمين بندرساحل سليم ,وضبط “ع. م” مدرس بمدرسة منفلوط الصناعية، و(م. ع) موظف بمستشفى منفلوط بتهمة الانتماء لتنظيم الإخوان الإرهابى.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريرالمحضراللازم.