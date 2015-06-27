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الشرطة تداهم منزل مزارع وتعثر على بندقيه آليه وفرد خرطوش بالمنيا‎

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الشرطة تداهم منزل مزارع وتعثر على بندقيه آليه وفرد خرطوش بالمنيا‎ الشرطة تداهم منزل مزارع وتعثر على بندقيه آليه وفرد خرطوش بالمنيا‎

داهمت أجهزة الأمن بالمنيا، منزل مزارع مقيم بنجع الحداد التابع لمركز سمالوط شمال المنيا، وعثرت أجهزة الأمن على بندقيه آليه وفرد خرطوش وعدد كبير من الطلقات النارية بدون ترخيص.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير امن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائى بالمديريه، بمداهمة ضباط البحث الجنائى لمنزل سلامه .م.م، فلاح ومقيم بنجع الحداد لتابع لمركز سمالوط، وعثرت القوات على بندقيه آليه، و3 خزن و60 طلقة ناريه وفرد خرطوش محلى الصنع و6 طلقات ناري من ذات العيار.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعه برقم 1934 لسنة 2015 إدارى مركز سمالوط، وباشرت النيابه التحقيق.

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