تأييد بطلان خصخصة «النيل لحليج الأقطان»

قضت الدائرة السابعة “استثمار” بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، عدم قبول الاستشكال المقدم من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى لحين الفصل في الموضوع مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ، وتأييد الحكم، وتغريم المستشكل 300 جنيه.

> وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان ، حصلوا على حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.