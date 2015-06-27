وصول 1545 حاوية ميناء السخنة‎

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن ميناء السخنة يستعد اليوم لمغادرة السفينة هانيت مينا سينج وعلى متنها 1174 حاوية 40 قدم و 371 حاوية 20 قدم بوزن 31511 طن متجهة الى العقبة .

يشهد ميناء الادبية اليوم إستقبال السفينة اردومور كيروكى، وعلى متنها 2030 طن كيماويات قادمة من شرق آسيا، كما تغادر الميناء السفينة فيوليت 1 بعد تفريغ 5 الاف طن كيماويات ميثانول متجهة إلى شرق آسيا.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لإستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 646 راكب و120 سيارة و22 شاحنة، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و 60 راكب و 19 سيارة، والسفينة الحسينى وعلى متنها 9 تريلا و9 راكب.

ويستعد ميناء الغردقة لإستقبال العبارة الرياض وعلى متنها 604 راكب و 94 سيارة، كما غادرالميناء العبارة الرياض وعلى متنها 26 راكب و5 سيارة.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم، رحلتى مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 150 سائح إلى ومن مرسى جيبلانى برأس محمد، لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص.