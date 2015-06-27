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في ذكرى العاشر من رمضان.. رواد «فيس بوك» لـ «أفيخاي»: «تعيش وتفتكر.. شابات شالوم»

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في ذكرى العاشر من رمضان.. رواد «فيس بوك» لـ «أفيخاي»: «تعيش وتفتكر.. شابات شالوم» في ذكرى العاشر من رمضان.. رواد «فيس بوك» لـ «أفيخاي»: «تعيش وتفتكر.. شابات شالوم»

أفيخاى أدرعى

“تعيش وتفتكر”، “مش هتباركلنا بقى”، “شابات شالوم”، “كل سنة وانت طيب”.. هذه بعض من التعليقات التي كتبت على صفحة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بالتزامن مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تدوينة عبر صفحته بـ “فيس بوك”، صباح اليوم، حول الهجمات الإرهابية التي حدثت، أمس، على تونس والكويت وفرنسا، قائلاً: “للأسف لم تردع حرمة الشهر الفضيل أو الجمعة الرمضانية المباركة يد الإرهاب والغدر، فطالت ثلاث قارات، بأعمال ارهابية وحشية. فأي دين يدعون؟ وأي وحشية وتكفير يستبيح ارتكاب مثل هذه الاعمال السوداء ضد مصلين وسياح وناس عاديين؟ شابات شالوم للجميع”.

لتتوالى التعليقات رداً علي أدرعي، ذكرته بذكرى انتصار العاشر من رمضان، وأن الإحتلال الإسرائيلي ضرب غزة رمضان الماضي فيما عرف بـ “الجرف الضامد”،
> وكتب أحمد فاروق: “شابات شالوم يا أفيجاي عليكم النهاردة يوم لن ينسى”

وقال أحمد عصام: “النهاردة العاشر من رمضان .. مش هتباركلنا بقا”

وعلق، ريمون منير قائلاً: “النهارده العاشر من رمضان يا أفيخاي أفندي تعيش وتفتكر”.

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