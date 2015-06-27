«محلب» يوافق علي زيادة ميزانية العلاج بالمجان بمعهد القلب

قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، زيادة ميزانية العلاج بالمجان بمعهد القلب.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها، اليوم السبت، محلب إلى المعهد يرافقه وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، ومحافظ الجيزة الدكتور خالد زكريا لمتابعة الأعمال على ارض الواقع، والوقوف على الموقف التنفيذى لها.

وقال محلب، إنه يجب العمل على تخصيص أراض جديدة لانشاء فرع كبير للمعهد، واستيعاب أعداد المرضى وتخفيض قوائم الانتظار، إضافة لوضع تصورا واضحا ومتكاملا لهذه الفكرة.

وأضاف،: “أنا مستعد لعمل دعاية لدعم معهد القلب, وتوفير الاهتمام له من كافة طوائف المجتمع , كما طالب بأن تبدأ حملة قومية للنهوض بمعهد القلب”.

من ناحية أخرى , طلب رئيس الوزراء من وزير الصحة تكريم جميع العاملين بمستشفى التحرير العام بإمبابة , نظرا لأنه قام بزيارتها أمس الاول فجأة , ووجد المستشفى كلها فى أفضل حال , ووجد العاملين يؤدون واجبهم بحب وإخلاص وتفان.

وانشأ المعهد منذ عام 1964م, وبدأ العمل به عام 1966م , كأول مركز قلب متخصص فى مصر , وأشار العرض إلى أن المعهد قام خلال الثلاث سنوات الاخيرة بإجراء عمليات قلب مفتوح لحوالى 3 الاف حالة , و10 الاف حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية , كما أوضح العرض أنه يتردد على عيادات المعهد حوالى 220 ألف حالة سنويا.

أ ش أ