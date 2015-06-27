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البيان تنشرجداول امتحانات مؤجل الفصل الثالث من الـ3 إلى الـ11

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات مؤجل الفصل الدراسي الثالث للصفوف من ( 3-11) وتعتزم تعميمه على المدارس اليوم، وحددت في التعميم الفترة الكلية للامتحانات 110 دقيقة، وحددت مواعيد امتحانات الصفوف من ( 3-5) من تاريخ 30 يونيو و يبدئوها باللغة الانجليزية، و يختتموها في 5 يوليو بامتحان اللغة العربية.

وحددت الوزارة مواعيد امتحانات المؤجل للصفوف من ( 6-10) بواقع 5 ايام ابتداء من 30 يونيو ، و تستمر حتى 6 يوليو، و يبدأ طلبه الحادى عشر امتحاناتهم بنفس التوقيت و يختتموها في 5 يوليو.

 

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