القبض على مسجل خطر وراء سرقة سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح بالشروق

ألقت الأجهزة الأمنية بالشروق، القبض على مسجل خطر يكون تشكيلا عصابيا وآخرين، تخصصوا فى تنفيذ حوادث سرقات المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح فى منطقة الشروق، واعترف بتنفيذ عدة حوادث سرقة سيارات، وجارى ضبط المتهمين الآخرين، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشروق بلاغا من " بيتر ثروت ثابت" 33 سنة مهندس اتصالات، بأنه أثناء توقفه بالسيارة رقم ل د ى 519 بطريق السويس فوجئ بعدد 3 أشخاص يستقلون سيارة ماركة هيونداى إلنترا، قاموا بتهديده بسلاح نارى طبنجة واستولوا على السيارة وما بداخلها من متعلقات وفروا هاربين .

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "حسام ر ع" 24 سنة سائق ومقيم دائرة القسم واصل بلدته بنى سويف والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 10547/2010م بنى سويف مخدرات، و"أحمد ج ع" 30 سنة عاطل ومقيم بنى سويف، و"محمد ع ع" 37 سنة عاطل ومقيم بنى سويف .

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بها وتم بإرشاده ضبط السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما، ولاعة على هيئة سلاح نارى طبنجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

وبتطوير مناقشته اعترف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات ومساومة المجنى عليهم على إعادتها مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، واعترف بارتكابه عدة حوادث أخرى وهى سرقة جهاز كمبيوتر ، لاب توب ، هاتف محمول من محمود جمعة أحمد 22 طالب ومقيم دائرة قسم مدينة نصر والمحرر بشأنها محضر جنح قسم شرطة مدينة نصر أول ، و سرقة السيارة م س 827 نقل شيفروليه ملك محمد أمين موسى نصر 49 سائق ومقيم القليوبية والمحرر بشأنها محضر جنح قسم شرطة مدينة نصر أول .

كما اعترف بسرقة السيارة رقم ل د ن 623 ماركة شيفروليه أفيو وبها جهاز كمبيوتر لاب توب وعدد 2 هاتف محمول ملك على عبد الله طه 48 صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم دائرة قسم مدينة نصر أول والمحرر بشأنها محضر جنح قسم شرطة مدينة نصر أول وسرقة مبلغ 17 ألف جنيه من أسامة محمد حسن 39 صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم الجيزة والمحرر بشأنها محضر جنح قسم شرطة بدر ، و بعرض المتهم على المجنى عليهم تعرفوا عليهم واتهموا والهاربين بالسرقة وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق .

>