بالصور.. أمن القاهرة يضبط 5 ملايين و500 ألف صاروخ ألعاب نارية قبل ترويجهم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون ومكافحة ظاهرة انتشار الألعاب النارية والاتجار بها والتى تنتشر بخاصة فى موسم شهر رمضان والأعياد، ونظراً لما تشكله من خطورة بالغة على الأمن العام.

وتمكن ضباط مباحث قسم منشأة ناصر من ضبط "رمضان.ع.أ" 51 سنة بائع ومقيم دائرة قسم منشية ناصر وشقيقه "محمد" 40 بائع ومقيم بذات العنوان لتخزينهم كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن بدائرة القسم، على الفور تم مداهمة المخزن وضبط بداخله خمسة ملايين وثلاثة مئة ألف صاروخ مختلفة الأحجام والأشكال اعترفوا بحيازتهم لها بقصد الاتجار.

وفى الحدائق تم ضبط "السيد.ع.ع" 41 سنة لا يعمل بحوزته 11 قنبلة مونة محلية الصنع، وفى الموسكى تم ضبط "أيمن أ ح" 31 بائع وبحوزته 80000 صاروخ مختلفة الأحجام والأشكال، وفى منشأة ناصر تم ضبط "عمر م ط" 22 بائع وبحوزته عدد 1000 صاروخ مختلفة الأحجام والأشكال، وفى الجمالية تم ضبط "محمد س م" 37 سنة بائع وبحوزته عدد 1000 صاروخ مختلفة الأحجام والأشكال.

وفى منطقة الظاهر تم ضبط "رمضان ع ج" 55 سنة بائع وبحوزته عدد 3450 صاروخا مختلفة الأحجام والأشكال، وفى منشأة ناصر تم ضبط "محمد م أ" 52 سائق وبحوزته عدد 5300 صاروخ مختلفة الأحجام والأشكال.

وفى الوايلى تم ضبط "محمد ح م" 34 تاجر وبحوزته 30 كرتونة بإجمالى 130 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار فتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



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