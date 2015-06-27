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للنساء.. انتبهى أخطاء تزيد فرص إصابتك بالسيلوليت

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للنساء.. انتبهى أخطاء تزيد فرص إصابتك بالسيلوليت للنساء.. انتبهى أخطاء تزيد فرص إصابتك بالسيلوليت
السيلوليت من أكثر مشاكل البشرة شيوعا بين النساء، ويؤثر السيلوليت على مظهر الجلد حيث يفقده تماسكه ورونقه، ويظهر السيلوليت على صورة تعرجات على الجلد تشبه قشرة البرتقال.

فى هذا السياق أوضحت الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، فى عدة نقاط أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بالسيلوليت، وهى:

هرمونات الأنوثة سبب رئيسى فى الإصابة بالسيلوليت


>تنتشر مشكلة تعرجات البشرة "السيلوليت" بشكل خاص بين النساء، فيما يندر حدوثها لدى الرجال، والسبب يرجع تبعا لرأى هديل لهرمونات الأنوثة، التى تساهم بصورة كبيرة فى زيادة أعراض السيلوليت.

الماء الساخن وحمامات البخار تصيبك بالسيلوليت


>تعد حمامات البخار من أقدم وأشهر الوسائل التجميلية، التى اتبعتها النساء على مر العصور، وعلى الرغم من بعض الفوائد التى قد تحصل عليها المرأة من تلك الطريقة، وأهمها تفتيح المسام وتخليص البشرة من الشوائب، إلا أن العديد من الأبحاث الحديثة قد أكدت على وقوع ضرر صريح على البشرة نتيجة تعرضها المفرط للسخونة.

"السيلوليت وترهل البشرة هى أهم الآثار السلبية التى تنتج عن حمامات الماء الساخنة" هذا ما أكدته هديل جهاد، موضحة أن الإسراف فى تعرض البشرة لدرجات الحرارية العالية، يؤثر على درجة ليونتها ويفقدها قدرا كبيرا من تماسكها، وهو ما يؤدى إلى ظهور بعض المشاكل على رأسها التكتلات الدهنية والمعروفة بالسيلوليت وكذا ترهل البشرة.

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مصر 365