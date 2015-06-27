دراسة: الجلوس لساعات أمام التلفزيون يسبب القلق والاكتئاب والبدانة واضطراب النوم

يصعب على الكثيرين التخلص من بعض العادات الرمضانية التي قد تهدد صحتهم، ومن أبرز هذه العادات مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة.

دراسة جديدة من جامعة “ديكن” الاسترالية تحدثت عن مضار الجلوس لساعات طويلة وربطت بين هذه العادة والإصابة بنوبات قلق وتوتر عصبي، حسبما ذكر موقع قناة “العربية نت”.

الباحثون قاموا بدراسة وتحليل 9 دراسات سابقة ربطت جميعها بين كثرة الجلوس لفترات طويلة والشعور بالقلق والإصابة بالاكتئاب.

وبرأيهم الجلوس لساعات طويلة لمشاهدة التلفاز قد يسبب اضطراب النوم وبالتالي يؤدي إلى اضطراب الحالة النفسية.

أيضاً ربطت دراسات سابقة بين الجلوس لساعات طويلة والإصابة بالبدانة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

و بحسب تقرير نشر في موقع رعاية الصحة الأميركي, الأشخاص البالغين الذين يشاهدون التلفزيون لمدة 3 ساعات أو أكثر خلال اليوم يرتفع خطر تعرضهم للوفاة المبكرة بمعدل الضعف مقارنة بالأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون لوقت أقل.

وتؤكد هذه النتائج دراسة أخرى أشرف عليها باحثون من جامعة “هارفارد” الأميركية، تبين فيها أن مشاهدة التلفزيون لمدة ساعتين يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%، و خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 20%.

ولمتابعي المسلسلات الرمضانية, الحل بحسب الخبراء هو الحركة وممارسة التمارين الرياضية أثناء مشاهدة التلفزيون وتجنب الجلوس لساعات طويلة.