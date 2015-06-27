الرئيس الروسى يعزى أمير الكويت فى ضحايا الهجوم الإرهابى

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه الحارة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى أودى بحياة 25 شخصا.

ونقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية عن بيان اصدره الكرملين أن بوتين أعرب عن خالص تعازيه لأمير الكويت فى الخسائر فى الأرواح البشرية الناجمة عن الهجوم الإرهابى فى الكويت".

وأدان بوتين بشدة الإرهاب بجميع أشكاله وأعرب عن تأييده لجهود الكويت فى مكافحة هذا العمل الإرهابي، كما أعرب عن تعاطفه ودعمه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين جراء الانفجار .

يذكر أن انفجارا وقع أمام مسجد الإمام الصادق فى الكويت، أثناء تأدية صلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

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