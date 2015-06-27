أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى» -
الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة -
وزير الصحة: سنتعاون مع كوريا في مجال علاج الرمد وجراحة الأطفال -
الإثنين المقبل.. «اقتصادية النواب» تحسم مصير قانون الاستثمار الجديد -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار 4 قروش خلال التعاملات المسائية -
بالأرقام.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الكاكاو والشاي والبن -
«القابضة للكيماويات»: إنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات 400 مليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس الروسى يعزى أمير الكويت فى ضحايا الهجوم الإرهابى

Google+ Print
الرئيس الروسى يعزى أمير الكويت فى ضحايا الهجوم الإرهابى الرئيس الروسى يعزى أمير الكويت فى ضحايا الهجوم الإرهابى
أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه الحارة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى أودى بحياة 25 شخصا.

ونقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية عن بيان اصدره الكرملين أن بوتين أعرب عن خالص تعازيه لأمير الكويت فى الخسائر فى الأرواح البشرية الناجمة عن الهجوم الإرهابى فى الكويت".

وأدان بوتين بشدة الإرهاب بجميع أشكاله وأعرب عن تأييده لجهود الكويت فى مكافحة هذا العمل الإرهابي، كما أعرب عن تعاطفه ودعمه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين جراء الانفجار .

يذكر أن انفجارا وقع أمام مسجد الإمام الصادق فى الكويت، أثناء تأدية صلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365