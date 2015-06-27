الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدًا ..والقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وسيسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وان ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الانحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والاحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 31، والاسكندرية (21، 28)، ومطروح (20، 28)، والسويس (22، 32)، والعريش (20، 29)، ومرسى علم (25، 38)، وأسيوط (22، 34)، والأقصر (26، 40)، وأسوان (27، 43).

أ ش أ