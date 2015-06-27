اسبانيا تدين الهجوم على الكويت وتؤكد التزامها فى مكافحة الإرهاب

أعرب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى عن إدانته الشديدة للهجوم الذى استهدف مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بالكويت، مقدما التعازى لأسر الضحايا.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية، فى رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الوزراء فى الكويت جابر المبارك الحمد الصباح "فى هذا الوقت من الحزن الكبير، فإن الحكومة الإسبانية والشعب الإسبانى يشعرون بالأسى أيضا ".

وأكد راخوى وفقا لصحيفة الدياريو الإسبانية "التزام إسبانيا الراسخ نحو مكافحة الإرهاب .

من جهتها قالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن العالم أصبح فى خطر كبير بسبب الإرهاب التكفيرى، مشيرة إلى أن حادث الكويت لم يكن وحده بل كان هناك 3 هجمات متزامنة فى مناطق بعيدة مثل تونس والكويت وفرنسا والتى أسفرت عن مقتل 60 شخصا على الأقل، فضلا عن قتل عشرات السياح فى شاطئ التونسى، ويتحمل تنظيم داعش مسئولية الهجوم الكويتى، مشيرة إلى أن الهجمات التى وقعت صباح أمس صدمت العالم فى الوقت الذى تحتفل به الدول العربية الإسلامية بشهر رمضان الكريم، لافتة إلى أن عدة دول أوروبية رفعت مستوى التأهب لمكافحة الإرهاب وعلى رأسهم إسبانيا .

ووفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية فقد أدانت الغرفة التجارية الإسبانية سلسلة الهجمات التى حدثت أمس فى تونس والكويت وفرنسا ونقلت تعازيها لأسر الضحايا، وفى بيان لها أشار رئيس مجلس النواب خوسيه لويس بونيت إلى أن الهجمات التى حدثت فى تونس كانت ضد فندقين من سلسلة الفنادق الإسبانية ريو، مما تعتبر رسالة تهديد لإسبانيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حول حادث الهجوم على مسجد بالكويت قال مسئول أمنى "إنه تفجير انتحارى"، فيما أكد شهود عيان أن انتحاريا دخل المسجد أثناء صلاة الجمعة.



>